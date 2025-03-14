Benzine zam geldi

Döviz kurundaki dalgalanmalar, petrol fiyatları ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Benzinin litre fiyatına yarından bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 81 zam geldi.

Güncel benzin fiyatarı şöyle:

İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 41 kuruş, Ankara'da 43 lira 96 kuruş, İzmir'de 44 lira 33 kuruş.