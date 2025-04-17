Benzine zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Benzinin litre satış fiyatına 94 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Böylece benzin İstanbul'da 45.15 liraya, Ankara'da 45.75 liraya, İzmir'de ise 46.11 liraya yükselmiş oldu.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.