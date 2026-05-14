Benzine zam geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti
Ortadoğu’daki gerilimin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelirken, yeni fiyatlar 14 Mayıs itibarıyla pompa tabelalarına yansıdı.
Zammın ardından 14 Mayıs 2026 tarihli akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 64.95 TL/LT
Motorin: 67.40 TL/LT
LPG: 33.89 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.80 TL/LT
Motorin: 67.25 TL/LT
LPG: 33.29 TL/LT
ANKARA
Benzin: 65.91 TL/LT
Motorin: 68.51 TL/LT
LPG: 33.87 TL/LT
İZMİR
Benzin: 66.19 TL/LT
Motorin: 68.78 TL/LT
LPG: 33.69 TL/LT