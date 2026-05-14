Benzine zam geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti

Ortadoğu’daki gerilimin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelirken, yeni fiyatlar 14 Mayıs itibarıyla pompa tabelalarına yansıdı.

Ekonomi
  • 14.05.2026 08:45
  • Güncelleme: 14.05.2026 08:48
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ortadoğu'da yaşanan gerilim akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Benzinin litre fiyatına 1,07 lira zam geldi.

Zamlı tarife perşembe gününden itibaren tabelalara yansıdı.

Zammın ardından 14 Mayıs 2026 tarihli akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.95 TL/LT
Motorin: 67.40 TL/LT
LPG: 33.89 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.80 TL/LT
Motorin: 67.25 TL/LT
LPG: 33.29 TL/LT

ANKARA

Benzin: 65.91 TL/LT
Motorin: 68.51 TL/LT
LPG: 33.87 TL/LT

İZMİR

Benzin: 66.19 TL/LT
Motorin: 68.78 TL/LT
LPG: 33.69 TL/LT

