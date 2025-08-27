Giriş / Abone Ol
Benzine zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 22 kuruş zam geldi.

Ekonomi
  • 27.08.2025 07:01
  • Giriş: 27.08.2025 07:01
  • Güncelleme: 27.08.2025 07:04
Fotoğraf: AA

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 22 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt (litre) fiyatları şöyle:

• İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 52,84 lira
Motorin: 52,15 lira
LPG: 26,51 lira

• İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 52,69 lira
Motorin: 52,03 lira
LPG: 25,88 lira

• Ankara:

Benzin: 53,63 lira
Motorin: 53,09 lira
LPG: 26,40 lira

• İzmir:

Benzin: 53,95 lira
Motorin: 53,43 lira
LPG: 26,33 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

