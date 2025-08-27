Benzine zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 22 kuruş zam geldi.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 22 kuruş zam geldi.
Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt (litre) fiyatları şöyle:
• İstanbul Avrupa yakası:
Benzin: 52,84 lira
Motorin: 52,15 lira
LPG: 26,51 lira
• İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 52,69 lira
Motorin: 52,03 lira
LPG: 25,88 lira
• Ankara:
Benzin: 53,63 lira
Motorin: 53,09 lira
LPG: 26,40 lira
• İzmir:
Benzin: 53,95 lira
Motorin: 53,43 lira
LPG: 26,33 lira
***
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.