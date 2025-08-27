Benzine zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 22 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt (litre) fiyatları şöyle:

• İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 52,84 lira

Motorin: 52,15 lira

LPG: 26,51 lira

• İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 52,69 lira

Motorin: 52,03 lira

LPG: 25,88 lira

• Ankara:

Benzin: 53,63 lira

Motorin: 53,09 lira

LPG: 26,40 lira

• İzmir:

Benzin: 53,95 lira

Motorin: 53,43 lira

LPG: 26,33 lira

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.