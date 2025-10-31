Benzine zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi.

Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.49 TL

Motorin: 55.47 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.32 TL

Motorin: 55.33 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 54.35 TL

Motorin: 56.50 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 54.69 TL

Motorin: 56.82 TL

LPG: 27.53 TL

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.