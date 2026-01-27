Benzine zam geldi: Gece yarısı fiyatlar güncellendi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor.

Geçen hafta motorine peş peşe yapılan iki zammın ardından akaryakıta bir zam daha geldi.

Gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıtta güncel fiyatlar (litre) şöyle değişti:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 55,21 lira

Motorin: 57,36 lira

LPG: 29,29 lira

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 55,03 lira

Motorin: 57,18 lira

LPG: 28,69 lira

ANKARA

Benzin: 56,11 lira

Motorin: 58,44 lira

LPG: 29,17 lira

İZMİR

Benzin: 56,39 lira

Motorin: 58,71 lira

LPG: 29,09 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.