Benzine zam geldi: Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor.
Geçen hafta motorine peş peşe yapılan iki zammın ardından akaryakıta bir zam daha geldi.
Gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
Akaryakıtta güncel fiyatlar (litre) şöyle değişti:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 55,21 lira
Motorin: 57,36 lira
LPG: 29,29 lira
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 55,03 lira
Motorin: 57,18 lira
LPG: 28,69 lira
ANKARA
Benzin: 56,11 lira
Motorin: 58,44 lira
LPG: 29,17 lira
İZMİR
Benzin: 56,39 lira
Motorin: 58,71 lira
LPG: 29,09 lira
***
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.