Benzine zam geliyor

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları de değişkenlik gösteriyor.



NTV'nin aktardığına görei, benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren (15 Ağustos) 85 kuruş zam bekleniyor.

Fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43,74 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 43,61 liradan fiyatlanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor