Benzine zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; benzin fiyatlarında 64 kuruş zam bekleniyor.

Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ: FİYATLAR POMPAYA YANSIDI

Motorin grubuna dün 77 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Motorinde yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 42,93 liradan,

Motorin litre fiyatı 43,51 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.