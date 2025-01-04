Benzine zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Foreks Haber'in sektörden aldığı bilgiye göre, benzin grubunda pazartesi gününden itibaren 1,27 TL zam gelecek.

Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul: Benzin 43,88-44,04 TL, motorin 44,65-44,75 TL

Ankara: Benzin 44,44 TL, motorin 45,30 TL

İzmir: Benzin 44,89 TL, motorin 45,79 TL