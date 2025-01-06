Benzine zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına, 1.27 TL zam bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, benzine bir zam daha bekleniyor.
7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen fiyat artışının tabelaya 1.27 TL olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.
Motorin ve LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.