Benzine zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, benzine bir zam daha bekleniyor.

7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen fiyat artışının tabelaya 1.27 TL olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.