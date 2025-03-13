Benzine zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına, 1 lira 81 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 81 zam bekleniyor.
İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 41 kuruştan, Ankara'da 43 lira 96 kuruştan, İzmir'de 44 lira 33 kuruştan satılıyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.