Benzine zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 55,05 lira, Ankara'da 55,9 lira, İzmir'de ise 56,24 liraya yükselmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.75 TL

Motorin: 57.61 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.59 TL

Motorin: 57.48 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 54.60 TL

Motorin: 58.64 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 54.94 TL

Motorin: 58.98 TL

LPG: 27.53 TL

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.