Benzinin ardından motorine de zam geldi

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları de değişkenlik gösteriyor.

Motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam yapıldı.

Buna göre, Motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.77 TL, Ankara'da 46.43 TL, İzmir'de ise 46.82 TL'den satılıyor.

Öte yandan dün benzin fiyatında ise 1,26 kuruş zam yapılmıştı.

Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.30 TL, Ankara'da 45.78 TL, İzmir'de 46.16 TL oldu.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.