Benzinin ardından motorine de zam geldi

Uluslararası Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerine peş peşe zamları da beraberinde getirdi.

25 Mart Salı günü benzine 1 lira 51 kuruş zam gelmesinin ardından, motorine de fiyat artışı yapıldı.

Motorine, 26 Mart Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul:

Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL/LT

Motorin (Dizel): 46,83 TL/LT

LPG (Otogaz): 27,59 TL/LT

Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL/LT

Motorin (Dizel): 46,71 TL/LT

LPG (Otogaz): 26,99 TL/LT

Ankara:

Benzin: 47,29 TL/LT

Motorin (Dizel): 47,57 TL/LT

LPG (Otogaz): 27,49 TL/LT

İzmir:

Benzin: 47,65 TL/LT

Motorin (Dizel): 47,93 TL/LT

LPG (Otogaz): 27,34 TL/LT

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.