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Benzinin ardından motorine de zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine 26 Mart Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş zam geldi.

Ekonomi
  • 26.03.2025 07:40
  • Giriş: 26.03.2025 07:40
  • Güncelleme: 26.03.2025 07:45
Benzinin ardından motorine de zam geldi
Fotoğraf: AA

Uluslararası Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerine peş peşe zamları da beraberinde getirdi.

25 Mart Salı günü benzine 1 lira 51 kuruş zam gelmesinin ardından, motorine de fiyat artışı yapıldı.

Motorine, 26 Mart Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul:

Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL/LT
Motorin (Dizel): 46,83 TL/LT
LPG (Otogaz): 27,59 TL/LT

Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL/LT
Motorin (Dizel): 46,71 TL/LT
LPG (Otogaz): 26,99 TL/LT

Ankara:

Benzin: 47,29 TL/LT
Motorin (Dizel): 47,57 TL/LT
LPG (Otogaz): 27,49 TL/LT

İzmir:

Benzin: 47,65 TL/LT
Motorin (Dizel): 47,93 TL/LT
LPG (Otogaz): 27,34 TL/LT

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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