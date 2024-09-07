Beraat kararları halkın gözünde yok hükmünde

Semra KARDEŞOĞLU

Artvin Hopa’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılındaki mitingi öncesi düzenlenen eylemde polisin sıktığı biber gazı sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümü ile ilgili "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 13 polis yargılandığı dava Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar açıklandı. Sanık olan 13 polisin beraatine karar verilirken kararda “neden ve sonuç arasında illiyet bağı yoktur” denildi.

Sanıkların beraatine çok sayıda tepki yükselirken Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu “Benim için bu karar yok hükmünde. İnatla hukuka inanmak istiyoruz ama hukuk hep zenginden, güçlüden, devletten yana. Metin Lokumcu onurumuzdur” dedi.

HEPİMİZ EŞKIYAYIZ

Eğitim Sen Trabzon şube başkanı Muhammet İkinci ise şöyle konuştu: “13 yıl önce deresine doğasına çayına sahip çıkan Hopalılara eşkıya denmişti. 13 yıl sonra Hopa’da gerçekleşen olaylarda aslında eşkıyanın kim olduğunu herkes gördü. Eğer bu ülkede insanını sevmek ormanını taşını deresini sevmek yönetenlerce eşkıyalıksa sadece Hopa değil tüm Karadeniz eşkıyalar diyarıdır”

Çok sayıda yurttaş ile beraber duruşmayı SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Halkevi Genel Başkanı Nebiye Merttürk takip etti.

Gün boyu süren duruşmada Metin Lokumcu ailesi ve avukatları ile sanıkların avukatları hazır bulunurken Lokumcu’nun ailesi davanın 11 Haziran 2024’teki duruşmasında savcılığın sanık polislerin ayrı ayrı beraatını istediği mütaalaya karşı konuştu.

Duruşmaya geçtiğimiz gün Hopa’da doğayı savunurken katledilen Reşit Kibar damga vurdu. Bütün konuşmacılar sözlerine başlamadan önce Kibar’ı andı.

Duruşmada ilk olarak Metin Lokumcu’nun ailesinin avukatı Meriç Eyüboğlu konuştu:

“Bize mütalaa da gösterdi ki Metin Lokumcu’nun yaşadıklarının gerçekleştiği alan anlaşılmamış. Bilirkişi isteyebilirdiniz, ölçümleri isteyebilirdiniz. Metin Lokumcu’nun bulunduğu yerle, o alana gelen gaz bombalarına dair net fikriniz olabilirdi. Meselenin aslı anlaşılmamış”

Eyüboğlu ayrıca, Metin Lokumcu’nun biber gazından etkilendiğini belgeleyen Adli Tıp Raporunu da hatırlattı. Eyüpoğlu, “Savcının mütalaasına rağmen sizden hukuki bir karar bekliyoruz. Bu kadar insan ‘Trabzon’da adalet var mı?’ diye geldi. Biz tüm rapor ve delillerin yeniden incelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca olay yerinde keşif yapılmasını talep ediyoruz” dedi. Sanıkların avukatları bu taleplerin reddedilmesini istedi. Mahkeme, talepleri reddetti.

“MÜTAALA DELİ SAÇMASI”

Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu ise şöyle konuştu: “Benim babam bu devletin memuruydu. Polis, savcı, öğrenci yetiştirdi. Benim ona borcum var vicdanen anlatmam gerekiyor. Benim babama sıkılan gazla polisler arasında çok az fark var. Biz bunların anlaşılması için keşif istiyoruz. Bu olay öyle saçma bir şekilde orantısız güce dönüyor, ben anlam veremiyorum. Bu görüntüler bize polislerden geldi. Ben babamın mukavemet ettiğini görmedim. Görüntü var mı? Yok. Bütün hastanelere yazdınız, sordunuz, ‘bir kere düzenli rahatsızlığı yok’. Size 13 yıldır söylüyorum. Siz bu mütalaayı sunamazsınız. Okuyorum anlamıyorum. Deli saçması bir şey. Ben nasıl adalete inanacağım?"

CEZAYI ERDOĞAN ALMALI

Lokumcu son olarak şöyle dedi: “Benim ceza aldırmak istediğim kişi Erdoğan’dır. Kendisi dedi ‘dağıtın orayı’ dedi. Benim polislerle kişisel bir sorunum yok. Erdoğan, Metin Lokumcu’nun görüntüleri var dedi, 13 yıl oldu hani görüntü?”

Sonrasında Metin Lokumcu’nun kardeşi Ayşe Bekar konuştu. “Biz nasıl adalete inanalım? Soruyorum, çayına, doğasına sahip çıkmanın bedeli bu mu? Kendinizi bizim yerimize koyun. Ellerini vicdanlarına koysunlar, Türkiye sizi alkışlasın.”

Kardeşlerinden Neşe Gürhan ise “Metin Lokumcu’yu öldürmeye geldik demediler bir tek. Metin Lokumcu öldü öldü, toprak oldu. Gelin hepimizi öldürün. Çözüm bu değil” dedi. Metin Lokumcu’nun kardeşi Şengül Çiçekoğlu ise “Vicdanınızla karar vermenizi istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Metin Lokumcu’nun kardeşi Mete Lokumcu da şöyle dedi: “Metin Lokumcu elinde limonla can mücadelesi verirken oradan şu söylendi, ’23 yıldır Metin Lokumcu’nun ailesine başsağlığı dileseydiniz’ dedi. Dönemim başbakanı ‘Bir öğretmenin başbakana taş atması önemli mi?’ Sayın başkan Metin Lokumcu morda aldığım zaman üzerinde yaralar vardı. Oradan bize başsağlığı bile dilenmedi. Erdoğan daha Hopa’da değildi bu olaylar çıktığında. Metin Lokumcu hasta ise biz neden bilmiyorduk? Hopa Devlet Hastanesi’nde bir gün yatmış olsun, yok. O gün tüm sanıklar takla attı Erdoğan’a yalamak üzere. Ben Hopa’yı tanıyamadım, Hopa bulutun içindeydi.”

Metin Lokumcu’nun diğer kardeşi Nilgün Lokumcu şöyle dedi:

“Sanıklar bir kere geldi. Ne diyim karar sizin. Adalet istiyoruz."

YASAL BİR ÖLDÜRME

Metin Lokumcu’nun ailesi sonrasında avukatları konuştu.

Avukat Sercan Aran, “Davalar boyunca anladık ki yasalara uygun bir şekilde insan öldürebilirsiniz. Bu salondaki herkes için bu geçerli. Yasalara uygun ama bu bir cinayet. Yasal öldürme bu. Metin Lokumcu’nun acısı ölümü aydınlık geleceğimizin kurulmasında mihenk taşı olacak. Toplum adına adalet karar vermerinizi talep ediyoruz” dedi. Duruşmada konuşan avukat Hasan Haktan, şunları söyledi: “Bu karar sadece Metin Lokumcu’nun öldürülmesi ile ilgili değil, bu karar aynı zamanda bu bölgedeki bütün doğa savunucularının önümüzdeki yıllardaki kaderlerini tayin edecek.

“Çevremizi savunurken yaşam güvencemiz olacak mı olmayacak mı? Heyetin böyle bir sorumluluğu var. Reşit Kibar yargılaması da belki de Trabzon’a taşınacak. Sizler burada olur musunuz bilmiyorum ama bu çeteler bizi katletmez ise bizler buada olmaya devam edecek. Buradan çıkacak karara göre birileri bir karne hazırlayacak. Burada bir ceza çıkarsa emin olun Reşit Kibar davası buraya gelmeyecek. Bu dosya savcılık mütalaası ile gördük 2911’e sıkıştırıldı. Biz bu davada savunma yapmak zorunda kaldık. Sonrasında konuşan Avukat Nagihan Bulduk: "Al kurtar memleketi diyor ya bana çok ilham veriyor. Götürülmüyor o gün öldürülüyor. O gün Hopa’da kimse gözaltına alınmadı. Gece alındı bütün gözaltılar” dedi.

Bulduk, Metin Lokumcu’ya müdahale edildiği anların videosunu izletti. Görüntüler üzerinden mütalaadaki çelişkilere dikkat çekti.

TALEP DİNLENMEDİ

Mahkeme heyeti, olay yerindeki keşif talebini kabul etmediği için (önceki duruşmalarda ve bu duruşmada), Metin Lokumcu Ailesi’nin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, Hopa’da olayların geçtiği meydanın resmini çizdikleri krokileri mahkemeye sundu. Bu görseller üzerinden olayın detaylarını anlattı ve Metin Lokumcu’nun durduğu yeri ve polislerin gaz kullandığı alanı gösterdi. Aradaki mesafeyi gösteren Eyüboğlu, “Mahkemenizin dikkatine sunuyoruz” dedi. Eyüboğlu, "Bu krokiye göre, Hopa halkının polislere zarar vermesi imkansız, bu kısacık mesafede kullanılan gazların insanları etkilediği ortada" dedi. "Mütalaa özensiz" diye ekledi.

Sanık avukatı Görkem Uysal, “Benim müvekkilim polis, atılan taşlardan yaralandı. Raporu da dosyaya sunduk. Biber gazı kullanmak yasak değil” dedi.