Beraatini talep etti, mahkeme erteledi

Boğaziçi Üniversitesi protestolarını takip ederken gözaltına alınan gazeteci Can Öztürk ile 14 öğrencinin, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Can Öztürk ile 11 öğrenci katıldı. İki polis müşteki olarak dinlendi.

Müşteki polis S.K., eylem sırasında polislere doğru bir yönelme olduğunu, kadın polisler olarak geri çekildiklerini ve bu sırada inşaat çukuruna düştüklerini öne sürdü. S.K., sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirtti.

Sanık avukatları, polislerin çukura düşmesine ilişkin beyanlara itiraz etti. Bir avukatın, öğrencilerin de düşüp düşmediği sorusuna S.K. “Hayır” yanıtını verdi. Avukat ise öğrencilerin de düştüğünü gösteren videolar bulunduğunu söyledi.

Başka bir avukatın, “Size iş güvenliği eğitimi verildi mi?” sorusuna S.K., “Verilmedi” dedi. “İş kazası nedeniyle size tazminat verildi mi?” sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi.

‘GAZETECİYİM’

Gazeteci Can Öztürk, müşteki beyanlarına katılmadığını belirterek, “Ben gazeteci olarak olayı izliyordum. Kimseyi itip kakmadım, aksine polis tarafından şiddete maruz kaldım” dedi.

MLSA Hukuk Birimi’nden avukat Didare Hazal Sümeli, “Müvekkilimiz olay yerinde haber takibi için bulunuyordu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmiş turkuaz basın kartı da vardır” diyerek beraat talep etti.

Sanık avukatları, polis beyanlarının eksik ve gerçeğe aykırı olduğunu söyledi. İnşaat çukurunun belirtilen derinlikte olmadığını, böyle olması halinde daha ağır yaralanmalar görülmesi gerektiğini ifade ettiler. Olayın yaklaşık üç saat sürdüğünü ancak görüntülerin yalnızca 35 dakikalık kısmının dosyaya girdiğini belirten avukatlar, eksik soruşturma nedeniyle beraat talep etti.

SUÇLU İŞVEREN

Avukatlar ayrıca inşaat alanında yeterli önlem alınmadığını belirterek bilirkişi raporu talep etti. Avukat Pınar Akbina Karaman, "Burada suçlu öğrenciler değil, sizin işvereniniz. Size iş güvenliği eğitimi vermeyen, iş kazasına uğradığınızda tazminat ödemeyen işvereninizdir” dedi.

Mahkeme, müşteki polislerin davaya katılma talebini kabul etti. Sanık avukatlarının bilirkişi raporu alınması, tüm görüntülerin dosyaya getirilmesi ve soruşturmanın genişletilmesi talepleri reddedildi. Duruşma 3 Temmuz saat 09.30’a ertelendi.