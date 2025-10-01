Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Sinan Akçıl, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile buluştu.

Akçıl, görüşmeyi sosyal medya üzerinden bir not ve fotoğrafla paylaştı.

Akçıl, paylaşımında "Üç saat baş başa inanılmaz bir sabah sohbeti gerçekleştirdik. Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı" ifadelerini kullandı.

Bakanlık döneminin ardından kamuoyu önünde fazla yer alamayan Albayrak'ın son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Albayrak'ın sakallarının da beyazladığı görüldü.

47 yaşındaki Berat Albayrak 10 Kasım 2020 tarihinde bakanlık görevinden istifa etmişti.

Albayrak'ın Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla istifası, o dönemde büyük eleştiri konusu olmuştu.

Albayrak son olarak 2025 yılının Nisan ayında "Burası Neden Çok Önemli?” başlıklı bir seminerde yer almıştı.