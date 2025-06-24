Berat Albayrak: Birçok eksiğimiz, hatamız oldu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı olan ve görevinden istifa etmesinin ardından uzun süre kameralardan uzak duran Berat Albayrak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünde bir konuşma yaptı. Albayrak, "Birçok eksiğimiz, hatamız oldu" ifadelerini kullandı.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü programının açılış konuşmasını yapan Albayrak, şunları kaydetti:

"Vakıf işi herkesin kenarından, köşesinden, elinden tutarak yarına aktaracağı çok ehemmiyetli, kıymetli, kültürümüzün temel taşlarından biri olan çok önemli bir iş. İlk günden bugüne uzmanlığa, tecrübeye ve istişareye büyük ehemmiyet verdik. Birçok eksiğimiz, hatamız oldu. Hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık. Hiçbir başarıya meftun olmadık çünkü bizim aldığımız ahlak ve kültür, bugünümüzün düne eşit olmaması gerektiğini vurguluyor. Hep daha yukarıya, hep daha iyiye, hep daha mükemmele. Biz bir iş yapıyorsak en iyisini yapalım ama her geçen gün kendini geliştirerek."

Son zamanlarda Albayrak'ın kabinede yeniden görev alacağı iddiaları gündeme gelmişti.