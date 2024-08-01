Berat Albayrak da kurucuları arasında: Yeni bir vakıf kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul'da "Turkuvaz Vakfı" adıyla bir vakıf kuruldu. Vakfın kurucuları arasında Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve abisi Serhat Albayrak yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, Berat Albayrak’ın da kurucuları arasında yer aldığı yeni bir vakıf kuruldu.

"Turkuvaz Vakfı" adıyla kurulan vakfın, 3 vakfedeni bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vakfedenler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, abisi Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu.

Vakfın yönetim kurulunda ise Berat Albayrak, Esra Albarak, Kübra Kalyoncu, Ömer Faruk Kalyoncu ve Serhat Albayrak yer alıyor.

Amacı "Basın, yayın, medya, iletişim, kültür ve eğitim etkinliklerinde bulunmak ve bu alanların gelişimine destek olmak, eğitici, sosyal, kültürel faaliyetleriyle ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktadır" ifadeleri ile açıklanan vakfın mal varlığı ise nakit 500 bin TL olarak belirlendi.