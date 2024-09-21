Beratcan Gökdemir’in çetesine operasyon: 32 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'KUYU-27' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 32 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını aktardı:

"Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darbederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi."