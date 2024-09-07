Berberilerden ‘düzen’e oy yok

Nar ERGÜLEN

Kuzey Afrika’nın en önemli ülkelerinden Cezayir bugün cumhurbaşkanlığı seçimi var. Mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi’nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi’nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif’in yarışacağı seçimde 24 milyon seçmen oy kullanacak.

Bağımsız aday olan 78 yaşındaki Tebbun favori, mecliste 65 milletvekili bulunan ana muhalefet partisi İslamcı MSP ve 26 vekili olan FFS’nin adayının şansı düşük.

KABİLİYE’DE BOYKOT ÇAĞRISI

Seçime katılımın düşük olması beklenirken ülkenin kuzeyinde Berberiler’in yaşadığı Kabiliye Bölgesi'nde bir önceki seçimde olduğu gibi boykot çağrısı var. Berberiler tehditlere inat oy kullanmama çağrısı yapıyor.

Aralık 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke genelinde seçime katılım %40’ta kalırken Kabiliye’de neredeyse bu oran neredeyse %0 idi. Fas-Cezayir gerginliğinin ve Cezayir iç politikalarının ana unsurlarından biri olan Kabiliyeliler, 5 yıl önceki seçimler ile ülke politikasındaki yerlerini hatırlatmıştı. Hükümet değişim ve uzlaşma vaatleriyle Kabiliye’de ikna girişiminde bulunsa da başarılı olamadı. Tebbun, 10 Temmuz’da Kabiliye topluluğunun kalbi Tizi Vuzu’ya yaptığı ziyarette “devletin bölgeyi kalkındırma çabalarını sürdüreceğine” dair söz verdi. Ancak yeterli olmadı. Çünkü bölge halkı için oy vermek siyasi bir eylem değil, aynı zamanda bir meydan okuma.

SOSYALİST CEPHE YOLDAN SAPTI

Berberiler tarafından desteklenen laik sosyal demokrat parti Sosyalist Güçler Cephesi (FFS) de eleştirilerin hedefinde. FFS’nin Berberileri ihmal etmede iktidar partisinden geri kalmadığı vurgulanıyor. Berberiler, yetmişli yıllardan itibaren ülkenin kaderinde tek belirleyici olan Ulusal Kurtuluş Cephesi kontrolünde Araplaştırma ve asimilasyon uygulamalarına maruz kaldı.

Berberiler Kuzey Afrika’nın en eski halklarından biri. Ağırlıklı olarak Cezayir ile Fas ve Tunus'ta yaşıyorlar. Berberilerin kültürleri, kimlik ve medeniyetleri geçmişte Arap yönetimler tarafından yok sayıldı. Aynı şekilde Fransız sömürgeciler tarafından da asimilasyona tabi tutuldular. Berberiler’in Cezayir’deki nüfusunun 10 milyon civarında olduğu belirtiliyor.