Berberler ve kuaförler pazar günü açık mı? Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri

Ticaret Bakanlığı tarafından yeni yapılan düzenlemeler, akıllara "berberler ve kuaförler pazar günü açık mı" sorularını beraberinde getirdi. Berber ve kuaförlerin çalışma günlerine ilişkin detaylar şöyle:

PAZAR GÜNÜ BERBERLER AÇIK MI?

1 Temmuz 2024 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle, berberler ve kuaförler için haftanın bir günü tatil zorunluluğu vardır.

İstanbul'da ve Ankara'da bulunan erkek berberleri her pazar günü tatildedir dolayısıyla İstanbul'da erkek berberleri kapalıdır.

PAZAR GÜNÜ KADIN KUAFÖRLERİ AÇIK MI?

Kadın kuaförleri ve güzellik salonları ise Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda haftada 1 gün tatil zorunluluğundan (pazar günü) muaf tutulmuştur. Buna göre, İstanbul ve Ankara'da pazar günleri kadın kuaförleri açıktır.

İZMİR'DE BERBER VE KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

İzmir için de benzer bir durum söz konusudur. İzmir'de berberler pazar günü kapalıdır buna karşın kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri ise açıktır.