Berceste ne demek? Berceste kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta bazen kullanılan berceste kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından yer yer merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Berceste kelimesinin 3 farklı anlamı bulunuyor. TDK, Berceste kelimesinin kökenini Farsça olarak belirtiliyor. Peki berceste ne demek? Berceste kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

BERCESTE NE DEMEK?

Günümüzde üç farklı anlamda kullanılan berceste sözcüğü; 'değeri yüksek olan', 'seçilmiş, seçme' ve 'sanat değeri yüksek olan dize' anlamına gelmektedir.

BERCESTE KELİMESİ TÜRKÇE Mİ?

Berceste kelimesi TDK'ye göre kökeni Farsça olan bir kelimedir.

İÇİNDE BERCESTE GEÇEN CÜMLELER