Berceste ne demek? Berceste kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?
Günlük yaşamda zaman zaman kullanılan ve Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre üç farklı anlamı olan Berceste kelimesinin anlamı yurttaşlar tarafından zaman zaman araştırılıyor. Peki berceste ne demek? Berceste kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?
Günlük hayatta bazen kullanılan berceste kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından yer yer merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Berceste kelimesinin 3 farklı anlamı bulunuyor. TDK, Berceste kelimesinin kökenini Farsça olarak belirtiliyor. Peki berceste ne demek? Berceste kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?
BERCESTE NE DEMEK?
Günümüzde üç farklı anlamda kullanılan berceste sözcüğü; 'değeri yüksek olan', 'seçilmiş, seçme' ve 'sanat değeri yüksek olan dize' anlamına gelmektedir.
BERCESTE KELİMESİ TÜRKÇE Mİ?
Berceste kelimesi TDK'ye göre kökeni Farsça olan bir kelimedir.
İÇİNDE BERCESTE GEÇEN CÜMLELER
- Bu berceste eser eleştirmenlerden tam not aldı.
- Şairin berceste dizeleri insanı hayallere daldırıyordu.