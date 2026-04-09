Berdan Çayı'nda kaybolan Batu 6 gündür aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan çalışmalar 6'ncı günde sürüyor.

Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Şelalenin aktığı Berdan Nehri'ni botlarla inceleyen ekiplere, su altında araştırma yapan dalgıçlar destek veriyor.

Dron destekli çalışmada, kara ekipleri de nehir kıyısında araştırma yapıyor.

Vali Atilla Toros, çalışmaların yürütüldüğü 82 Evler Mahallesi mevkisinde incelemelerde bulundu.

Arama çalışmalarını takip eden Toros, kaybolan gencin ailesiyle de görüştü. Vali Toros, Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasında 47 kilometre olduğu bilgisini paylaştı.

Toros, "Buradaki çalışmaları bütün birimlerimiz 4 Nisan'dan itibaren koordineli çeşitli yürütüyor. AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla bu arama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.