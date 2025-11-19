Bereketli Topraklar Dizisi Neden Final Kararı aldı?

Show TV’nin büyük umutlarla yayınladığı, çekimleri Adana’da gerçekleştirilen ve başrolünde Engin Akyürek’in yer aldığı Bereketli Topraklar dizisi için beklenmedik bir karar alındı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan yapım, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca kısa sürede final kararıyla gündeme geldi. Peki Bereketli Topraklar dizisi ne zaman final yapacak, neden bitiyor ve kaçıncı bölümde sona erecek? İşte tüm detaylar...

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ NASIL BİR BAŞLANGIÇ YAPTI?

Dizi, ekran serüvenine 2 Kasım’da başladı ve ilk bölümde 1,97 reyting alarak zayıf bir açılış yaptı. İkinci ve üçüncü bölümlerde de beklenen çıkışı yakalayamayan Bereketli Topraklar, ilk üç bölümü sadece 2,12 reyting ortalaması ile tamamladı. Bu sonuçlar, Show TV’nin beklentilerini karşılamadı ve final ihtimali güçlendi.

BAŞARILI OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği dizide yönetmen koltuğunda ilk üç bölüm için Yağız Alp Akaydın oturdu. Senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi tarafından kaleme alınan dizide etkileyici bir oyuncu kadrosu yer aldı:

Engin Akyürek (Ömer Bereketoğlu)

Gülsim Ali (Nevin Yılmaz)

Belçim Bilgin (Zehra Karahanlı)

Yiğit Koçak (Salih Bereketoğlu)

Sarp Akkaya (Ferit Bereketoğlu)

İlayda Akdoğan (Fatma Karahanlı)

Zehra Kelleci (Karaca Akay)

Hakan Çelebi (Bekir Karahanlı)

Bahar Süer (Ceyda Ünver)

Gözde Demirtaş (Seyhan Karataş)

Ekrem Şen (İbrahim Karataş)

Mert Özbek (Mert)

Ayşegül Günay (Azize Bereketoğlu)

İDDİALI DİZİ TUTMADI: SHOW TV’NİN FİNAL KARARI

Uzak Şehir dizisinin reyting başarısından sonra aşiret temalı bir yapımla ekranlarda yer bulmak isteyen Show TV, Bereketli Topraklar dizisine büyük umut bağlamıştı. Ancak düşük reytingler, yapımın ekran ömrünü kısalttı. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyurulan habere göre Show TV, dizi için erken final kararı aldı.

DİZİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bereketli Topraklar dizisi 30 Kasım’da yayınlanacak olan 5. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalayacak. Yani dizi, sadece beş bölüm süren kısa bir yayın hayatının ardından ekranlara veda edecek.

BEREKETLİ TOPRAKLAR NEDEN FİNAL KARARI ALDI?

Dizinin final yapma nedeni olarak reytinglerde beklenen çıkışın yakalanamaması gösterildi. İlk bölümden itibaren düşük reytingler alan dizi, sonraki bölümlerde de hedeflenen başarıya ulaşamadı. Yönetmen ve senarist kadrosunda yapılan değişiklikler de diziyi kurtarmaya yetmedi.

Kaç bölüm sürdü?

Bereketli Topraklar dizisi toplamda sadece 5 bölüm yayınlanmış olacak.

Başrollerde kimler vardı?

Başrollerde Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin ve Yiğit Koçak yer aldı.

Bereketli Topraklar dizisi, güçlü oyuncu kadrosuna ve iddialı yapısına rağmen reytinglerde hedeflenen başarıyı yakalayamadı. Kısa süren ekran macerası, 5. bölümde final yaparak son bulacak. İzleyiciler ise dizinin erken final kararının ardından Show TV'nin yeni projelerini merakla beklemeye başladı.