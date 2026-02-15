Beren Saat ‘CapitaliZoo’yu anlattı: “Kapitalizmin bizi özümüzden uzaklaştırdığını söylüyor”

Uzun yıllardır televizyon ve sinema projeleriyle tanınan Beren Saat, bu kez müzik çalışmasıyla gündemde.

İki ay sonra yayımlanacak ‘Exuberance’ adlı albümünün ilk teklisi ‘CapitaliZoo’yu çıkaran Saat, Hürriyet’e verdiği söyleşide şarkının çıkış noktasını ve mesajını anlattı.

Saat, şarkının kapitalist düzenin ve toplumsal beklentilerin bireyi özünden uzaklaştırdığı fikri üzerine kurulu olduğunu ifade ederken, “görünmez kafesler” vurgusu yaptı ve ünlülüğün zaman zaman bir “olabilecek en süslü kafese” dönüşebildiğini ifade etti.

Beren Saat’in Hürriyet’e yaptığı açıklamanın ilgili bölümü şöyle: