Beren Saat ‘CapitaliZoo’yu anlattı: “Kapitalizmin bizi özümüzden uzaklaştırdığını söylüyor”
Oyuncu Beren Saat, ilk şarkısı ‘CapitaliZoo’ ile müziğe adım attı. Hürriyet’e konuşan Saat, şarkının kapitalist düzenin insanı özünden uzaklaştırdığını ve “görünmez kafeslere” hapsettiğini anlattığını söyledi.
Uzun yıllardır televizyon ve sinema projeleriyle tanınan Beren Saat, bu kez müzik çalışmasıyla gündemde.
İki ay sonra yayımlanacak ‘Exuberance’ adlı albümünün ilk teklisi ‘CapitaliZoo’yu çıkaran Saat, Hürriyet’e verdiği söyleşide şarkının çıkış noktasını ve mesajını anlattı.
Saat, şarkının kapitalist düzenin ve toplumsal beklentilerin bireyi özünden uzaklaştırdığı fikri üzerine kurulu olduğunu ifade ederken, “görünmez kafesler” vurgusu yaptı ve ünlülüğün zaman zaman bir “olabilecek en süslü kafese” dönüşebildiğini ifade etti.
Beren Saat’in Hürriyet’e yaptığı açıklamanın ilgili bölümü şöyle:
“İki ay sonra bu single’ın da içinde olacağı bir albüm çıkacak, adı ‘Exuberance’, mutluluğun daha yoğun, taşkın ve çoğalmış hali demek. Bu şarkı da aslında kolektif bir kutlamaya dönüşmesiyle albümün ismini bütünleyen şarkılarından biri olacak. Kapitalist düzenin, toplumsal beklentilerin bizi özümüzden, doğamızdan uzağa düşürdüğünü ve pek çoğumuzun görünmez kafesleri olduğunu söylüyor bu şarkı. Hepimiz insanlığın yüzyıllardır hayatta kalmasını sağlayan içgüdülerle ve kendimizle barışık geldiğimiz bu dünyada yolumuzu nasıl kaybediyoruz, biraz da bunu sorguluyor. Sıkışıp kaldığımız hayatların bizi, en iyi halimizi yaşamaktan, yaratıcı potansiyelimizi ortaya çıkarmaktan uzaklaştırdığı kafeslerimizi anlatıyor.”