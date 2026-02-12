Beren Saat'in ilk şarkısı yayında: "CapitaliZoo"

Oyuncu Beren Saat'in ilk şarkısı "CapitaliZoo" dijital platformlardan yayınlandı.

İngilizce şarkının klibi ise YouTube'da paylaşıldı.

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından "Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi “CapitaliZoo”yu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel" paylaşımını yaptı.