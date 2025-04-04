Beren Saat'ten gözaltına alınan ve işten çıkarılan meslektaşlarına destek

Oyuncu Beren Saat, boykota destek paylaşımları yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılan ve gözaltına alınan meslektaşlarına destek verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saat, "Oyuncu arkadaşlarımın projelerden çıkarıldığını, hesaplarına erişin engeli getirildiğini, gözaltına alındığını, soruşturmaların artacağını üzülerek öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

Beren Saat, "'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' şöyle dursun, hepsi Türkiye'nin iyiliğini isteyen, yetenekli, iyi niyetli insanlar olduklarına ben kefilim" dedi.

Boykota destek çağrısı yapan 'Teşkilat' oyuncusu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan diziden çıkarıldı.

TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat’la ilgili "Yanındayım gülüm" paylaşımının hemen ardından kadrodan çıkarıldı.

Aybüke Pusat’a “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek veren Boran Kuzum çekimlere bir gün kala TRT Tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

2 Nisan için yapılan boykot çağrısına destek veren Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı.

Öte yandan oyuncu boykota destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındı. Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.