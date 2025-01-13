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Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evi yandı

Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat'in, Los Angeles'ta yıllar önce 1.2 milyon dolara satın aldıkları evleri günlerdir devam eden yangınlarda büyük zarar gördü.

Güncel
  • 13.01.2025 12:36
  • Giriş: 13.01.2025 12:36
  • Güncelleme: 13.01.2025 12:42
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evi yandı
Fotoğraf: Depophotos (Arşiv)

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles şehrinde günlerdir süren yangınlarda çok sayıda ünlü ismin evleri kullanılamayacak hale geldi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangında evini kaybedenler arasında şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu eşi Beren Saat de yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; ünlü çiftin, hayatlarını birleştirdiği Los Angeles'ta 2014 yılında 1.2 milyon dolara satın aldıkları evleri yangında büyük zarar gördü.

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