Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evi yandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles şehrinde günlerdir süren yangınlarda çok sayıda ünlü ismin evleri kullanılamayacak hale geldi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangında evini kaybedenler arasında şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu eşi Beren Saat de yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; ünlü çiftin, hayatlarını birleştirdiği Los Angeles'ta 2014 yılında 1.2 milyon dolara satın aldıkları evleri yangında büyük zarar gördü.