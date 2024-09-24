Beren Saat’in yeni filmindeki partneri belli oldu

Aşk-ı Memnu dizisinden 13 yıl sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı “İstanbul İçin Son Çağrı” filminde yer alan Beren Saat, yeni filmi “Gizli Dolap”ta bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

Burcu Görgün’ün senaryosunu kaleme aldığı film, Prime Video’da yayınlanacak. Caner Alper ile Mehmet Binay’ın yöneteceği Gizli Dolap’ın yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre çekimlerinin bugün başlaması planlanan filmde ‘Beni Görüyor Musun?’ kampanyasının yürütücüsü olan Rengin Alaz’ın eşi Barış’a Yiğit Özşener hayat verirken Rengin’in yıllar sonra karşısına çıkan gençlik aşkı Cem’i de Furkan Andıç oynayacak.

Yiğit Özşener

Furkan Andıç

Filmde son olarak “Ömer” dizisinde hayat verdiği Şükran rolündeki oyunculuğuyla dikkat çeken ve bu sezon da “Leyla” dizisinde seyirci karşısına çıkan Gamze Karaduman, Zeyno karakterini canlandıracak.

Gamze Karaduman

GİZLİ DOLAP FİLMİNNİN KONUSU

Gizli Dolap filmi, gecekonduda yaşayan ve kamyon şoförü Hamza’yla mutsuz bir evliliği olan Zeyno’nun (Zeynep Karaduman OnlyFans sayfası açmasını ve yüzünü gizleyerek özel görüntülerini paylaştığı bu gizli macerada onun yolunun ünlü gazeteci Rengin Alaz (Beren Saat) kesişmesinin ardından yaşanan olayları konu alıyor.

OnlyFans adlı platforma geçen yıl “toplumun ahlak yapısını bozduğu ve özellikle gençler üzerinde olumsuz etki yarattığı” iddiasıyla Türkiye'de erişim engeli getirilmişti.