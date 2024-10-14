Beren Su'nun öldüğü asansör kazasında kusurlu bulunan 3 itfaiyeci tutuklandı

Ankara'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın kurtarma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin 3 itfaiyeci tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“23.07.2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın asansöründe mahsur kalan T.E.D. ve B.S.B. isimli çocukları itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması sırasında B.S.B. isimli çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, alınan bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye görevlisi şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 25.07.2024 tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliğinin soruşturma izni verilmesine dair kararına karşı şüpheliler tarafından yapılan itirazın reddedilmesi sonucu E.A., B.Y. ve B.B. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 14.10.2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler E.A., B.Y. ve B.B. ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan talep doğrultusunda tutuklanmışlardır."

Olaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da, asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, onunla birlikte asansörde mahsur kalıp, kurtarılan arkadaşı T.E.D. de (14) haklarında soruşturma başlatılan 3 itfaiye görevlisinden şikayetçi oldu. T.E.D. ifadesinde, "'Burası çok dar, buradan geçemeyiz', diye itfaiye erlerine söyledik. 6’ncı katı açarlarsa oradan daha rahat çıkabileceğimizi belirttik. İtfaiye erleri, tam anlamadığım bir sebepten dolayı 6’ncı katı açamayacaklarını söylediler. Hayatımı tehlikeye attıkları için şikayetçiyim" dedi.