Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Bergama Belediyespor’un başına Töraydın geçti

TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, takımın başına Özden Töraydın’ı getirdi. İzmir temsilcisi, 44 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 31.07.2023 12:42
  • Giriş: 31.07.2023 12:42
  • Güncelleme: 31.07.2023 12:42
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Bergama Belediyespor’un başına Töraydın geçti

İzmir temsilcilerinden Bergama Belediyespor’da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kulübün yönetimini satın alan iş insanı Ahmet Çoruhlu, takımın başına Özden Töraydın’ı getirdi.

Töraydın, kariyerinde daha önce Altay’la 2. Lig’de şampiyonluk yaşarken, geçtiğimiz sezonda 2. Lig ekiplerinden Menemen FK’yı çalıştırdı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin başında 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 


BirGün'e Abone Ol