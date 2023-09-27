Bergama'da orman yangını, 2 saatte söndürüldü
Kaynak: DHA
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.
Bergama ilçesinin Avunduruk Mahallesi'ndeki ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi.
Havadan ve karadan yürütülen müdahale sonucu alevler 2 saatte söndürüldü.