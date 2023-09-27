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Bergama'da orman yangını, 2 saatte söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 17:45
  • Giriş: 27.09.2023 17:45
  • Güncelleme: 27.09.2023 17:46
Kaynak: DHA
Bergama'da orman yangını, 2 saatte söndürüldü

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

Bergama ilçesinin Avunduruk Mahallesi'ndeki ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan yürütülen müdahale sonucu alevler 2 saatte söndürüldü.

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