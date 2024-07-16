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Bergama'da ormanlık alanda yangın

İzmir'in Bergama ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Güncel
  • 16.07.2024 16:39
  • Giriş: 16.07.2024 16:39
  • Güncelleme: 16.07.2024 16:39
Kaynak: AA
Bergama'da ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: AA

İzmir'de ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale sürüyor.

Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

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