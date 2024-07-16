Bergama'da ormanlık alanda yangın

İzmir'in Bergama ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Güncel 16.07.2024 16:39 Giriş: 16.07.2024 16:39

Güncelleme: 16.07.2024 16:39 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA