Bergama'da ormanlık alanda yangın
İzmir'in Bergama ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Kaynak: AA
İzmir'de ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale sürüyor.
Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.