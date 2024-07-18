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Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde

İzmir'in Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 18.07.2024 09:21
  • Giriş: 18.07.2024 09:21
  • Güncelleme: 18.07.2024 09:25
Kaynak: DHA
Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde
Fotoğraf: AA

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE 16'NCI SAATİNDE

Yangına müdahale yaklaşık 16 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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