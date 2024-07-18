Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde: Araç devrildi, Orman İşletme Müdürü öldü
İzmir'in Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahaleye giden aracın devrilmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti.
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alındı.
Yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Alanda, soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ ÖLDÜ
Alevlere müdahale etmek için yola çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.