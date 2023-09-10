Bergama FK, 1 puanla başladı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama FK, ligin ilk haftasında Çatalcaspor ile deplasmanda berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.

Yeni sezon öncesinde kadrosuna birçok takviye yapan Bergama FK, ligin ilk haftasında Çatalcaspor’a konuk oldu. İzmir temsilcisi 7. dakikada Erhan Şentürk’ün golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın büyük bir bölümünü üstün götüren konuk ekip, 71. dakikada Muhammed Ebrar Yıldırım’ın golüne engel olamayınca ev sahibi ekip skora denge getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmayınca iki taraf da 1 puana razı oldu. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligin birinci haftasını 6. sırada tamamladı.





