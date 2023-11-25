Bergama Sportif Faaliyetler - Tokat Belediye Plevne Spor: 0-1
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Adana 1954 FK deplasmanından 4-0 mağlup ayrılan Bergama Sportif, evinde Tokat Belediye Plevne Spor'a da 1-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü.
Kaynak: DHA
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Muhammed Emir takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1. Bergama Sportif, kalan dakikalarda kendisine puan ya da puanlar getirecek golü bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Bergama Sportif 13 puanda kalırken, Tokat ekibi ise 15 puana yükseldi.
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