Bergama Sportif Faaliyetler - Tokat Belediye Plevne Spor: 0-1

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Adana 1954 FK deplasmanından 4-0 mağlup ayrılan Bergama Sportif, evinde Tokat Belediye Plevne Spor'a da 1-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Muhammed Emir takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1. Bergama Sportif, kalan dakikalarda kendisine puan ya da puanlar getirecek golü bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Bergama Sportif 13 puanda kalırken, Tokat ekibi ise 15 puana yükseldi.