Bergama Tiyatro Festivali programı belli oldu

9-11 Ağustos tarihlerinde beşinci edisyonu ile seyircilerle buluşmaya hazırlanan Bergama Tiyatro Festivali’nin program detayları belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi’nin katkıları, Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve Bergama Kültür Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle beşinci kez perde açmaya hazırlanan festival, programının yanında bu yıl ilk kez hayata geçirilen bölgesel showcase programı KİOSK seçkisi, her yaşlardaki katılımcılara yönelik disiplinlerarası atölye çalışmaları, paneller ve yürüyüşlerden oluşan bir seçkiyle Bergama’nın tarihi mekanlarında katılımcılarını ağırlayacak.

Bergama’nın tarihi ve özel mekanları Asklepion Antik Tiyatro; Emre Arolat imzalı kültür merkezi BerKM, Odeon Pergamon, Arasta, Çınarlı Kahve, ve Arasta başta olmak üzere farklı mekanlarda hayat bulacak olan festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle sanat severe kapılarını açacak.



Bu yıl Bergama Tiyatro Festivali kapsamında ilk kez düzenlenecek ve Ege Bölgesi’nde tiyatro ve performans üreten yerel üreticileri Türkiye’deki sahne sanatları profesyonelleri ile buluşturmayı hedefleyen KİOSK performatif showcase katılımcılara yeni ifade alanları sunarak, finansal, idari ve operasyonel becerilerini geliştirme fırsatı tanıyacak.

FESTİVALİN PERFORMANSLARI BELLİ OLDU

Festival süresince katılımcılarla buluşacak performanslar şöyle:

- Ahmet Sami Özbudak’ın reji yorumu ve DasDas yapımı ile yeniden canlanarak geçmişten bugüne bir köprü kuran ve oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yarar, Mert Fırat, Caner Erdem, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Elif Mandan, Erol Babaoğlu, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Fatin Elcim, Ömer Faruk Tezgel olmak üzere birçok deneyimli ve genç isim bir araya getiren Edmond Rostand’ın unutulmaz eseri “Cyrano”.

- “İnsan psikolojisinden başlayarak toplum düzenine yayılan denetlenemez bir kâbus ortamında, insanlık için kurtuluş mümkün olsa bile onu gerçekleştirmek ne kadar mümkün?” sorusunun peşine düşen Tatbikat Sahnesi yapımıyla distopya edebiyatının kült eseri, Ray Bradbury imzalı “Fahrenheit 451”.

- Erika Batdorf ve Gülce Oral’ın 2023 Bergama Tiyatro Festivali sırasında Bergama’da kadınlarla gerçekleştirdikleri sohbetlerden ilham alarak tasarladıkları ve erkek egemen hikayelerin hüküm sürdüğü antik kentlere çağdaş kadın imgelerini taşımak üzere geliştirilen uzun soluklu uluslararası bir projenin ilk ayağı olan Asklepion’a özgü tasarlanmış interaktif bir deneyim sunan Türkiye-Kanada ortak yapımı “Eski Köye Yeni Hayal”.

- Henrik Ibsen’in klasikleşen oyununun devamı olarak Amerikalı oyun yazarı Lucas Hnath tarafından kaleme alınan ve Nihal Geyran Koldaş, Tülin Özen, Tansu Biçer ve Zeynep Çötelioğlu’nun performanslarıyla hayat bulan Bahçe Galata yapımı “Nora 2”.

- Komedi oyunlarının dahi yazarı Ray Cooney'in ustalık eserleri arasında gösterilen ve rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan’ın başına gelen olayları anlatan BERKSAV Oda Tiyatrosu yapımı “Kaç Baba Kaç”.

- Kozak Yaylası’nın ‘’fıstık’’ zengini olan Yukarıbey Köyü’nün kadınları tarafından kurulan ve definecilerin altın hırsı sebebiyle yaşadıklarını anlattıkları “Doğa’nın Gözyaşı”.

- İçinde alabildiğine yorgun ama dışında komik, hınzır, neşe saçan bir kadının hikayesini anlatan, Gökay Genç’in kaleme aldığı, Murat Ersan’ın yönettiği ve Özlem Aktaş’ın tek kişilik performansıyla hayat verdiği Fabrika Sanat yapımı “İnsan Müsveddesi”

- Hayatını anlamlandırmak, amacını bulmak isteyen Zürafa’nın çıktığı yolculuğu konu alan TiyatroCa yapımı çocuk oyunu “Kendini Arayan Zürafa”.



Öte yandan deneyim paylaşımı sunan paneller, atölyeler, yürüyüşler ve çok daha fazlası festival boyunca katılımcıları sunulacak.

BİLETLER MOBİLET’TE SATIŞA SUNULDU

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi katkıları, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 5. Bergama Tiyatro Festivali boyunca kamusal alanda katılımcılarla ücretsiz olarak buluşacak pek çok etkinliğin yanı sıra; “Cyrano”, “Fahrenheit 451” ve “Eski Köye Yeni Hayal/Old Village New Dream” performansları ile “Bergama Yemekleri Tadım”, “Antik Tiyatrolar Gezisi”, “Teknik Prodüksiyon Bağlamında Bir Düz Nasıl Gerçekleştirilir?”, “Bergama Sinemalarının İzinde”, “Doğaçlama ve Yaratım” ve “Kağıdın Altında Saklı” etkinliklerinin biletlerine Mobilet üzerinden ulaşılabiliyor.