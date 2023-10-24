Bergama’da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA
İzmir’in Bergama ilçesinde, araba aksesuarları ve yedek parça satışı yapan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Bergama 2. Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir araba aksesuarları ve yedek parça satışı yapan iş yerinde meydana geldi.
Alevler kısa sürede büyürken, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için adrese gelen itfaiye ekiplerince yoğun çaba sarf edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalelere sonucunda kontrol altına alındı.
İş yerinde soğutma çalışmalarına başlanıldı.
İş yerinde maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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