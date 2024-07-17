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Bergama‘da orman yangını

İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çevre
  • 17.07.2024 17:19
  • Giriş: 17.07.2024 17:19
  • Güncelleme: 17.07.2024 17:21
Kaynak: İHA
Bergama‘da orman yangını
Fotoğraf: AA

İzmir’in Bergama ilçesinde yangın çıktı.

Yangın, Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi’nde saat 15.13’te ormanlık alanda başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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