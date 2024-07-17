Bergama‘da orman yangını
İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: İHA
İzmir’in Bergama ilçesinde yangın çıktı.
Yangın, Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi’nde saat 15.13’te ormanlık alanda başladı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.