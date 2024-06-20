Bergama’daki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 7 saati aşkın süredir müdahale devam ederken, bir mahalle tedbiren boşaltılarak vatandaşlar güvenli alana yönlendirildi.

İzmir Bergama'da 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Ilgındere Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal ve 6 dozer ile müdahale etti.

Alevlere müdahale 7 saati aşkın bir süredir devam ederken, 282 kişinin yaşadığı Sarıcalar Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar jandarma ekiplerince tedbiren evlerinden çıkarılarak güvenli bir alana yönlendirildiler. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.