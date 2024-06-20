Bergama’daki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi
İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 7 saati aşkın süredir müdahale devam ederken, bir mahalle tedbiren boşaltılarak vatandaşlar güvenli alana yönlendirildi.
Kaynak: DHA
İzmir Bergama'da 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Ilgındere Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal ve 6 dozer ile müdahale etti.
Alevlere müdahale 7 saati aşkın bir süredir devam ederken, 282 kişinin yaşadığı Sarıcalar Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar jandarma ekiplerince tedbiren evlerinden çıkarılarak güvenli bir alana yönlendirildiler. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.