Bergama’dan Akbelen’e… Kadın direnişçileri durduramazsınız!

Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı’nı kömür madenine karşı korumak için 2019’dan bu yana direnen İkizköylülerin mücadelesine bir saldırı daha eklendi. Jandarma baskıları, yüksek para cezaları ve kolluk şiddetiyle yıldırılmaya çalışılan Akbelen direnişçilerinin Zehra Nine gibi simge isimlerinden Esra Işık, önceki günkü bilirkişi keşfi sırasında "yargı görevini engellemek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akbelen’de maden sahası genişletme çalışmaları kapsamında düzenlenen bilirkişi keşfi sırasında gerginlik yaşanmıştı. İkizköy halkı ve yaşam savunucuları, keşif yapılan alanın "acele kamulaştırma" süreci yargıda olan özel bir mülk olduğunu belirterek bölgeye girdi. Sivil bir araçla gelen heyetin kim olduğunu sorması üzerine yaşanan sözlü tartışma, yargı eliyle tutuklamaya dönüştürüldü.

MÜDAHALE İMKÂNSIZDI

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Işık, "Anayasal hakkımı kullanmak için oradaydım. Keşif yapılan alan özel mülk. Gelenlerin mahkeme heyeti olduğunu bilmiyordum, üzerlerinde resmi bir ibare olmayan sivil araçla geldikleri için şirket yetkilisi olduklarını düşündüm. Kimseye fiziksel müdahalem olmadı" dedi. Avukatlar Tuğçe Görgün, Anıl Egemen Samyürek ve Ramazan Akkaya da müvekkillerinin suç işleme kastı olmadığını, heyetle aralarında fiziksel müdahaleyi imkânsız kılacak kadar mesafe olduğunu vurgulayarak serbest bırakılma talep etti. Milas Sulh Ceza Hâkimliği, Esra Işık hakkında tutuklama kararı verdi. Gerekçe olarak Işık’ın TCK 265 kapsamında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçunu oluşturduğu öne sürüldü. Hâkimlik, "şüphelinin bölgedeki mahkeme heyetinin başkaca keşifleri olması sebebiyle bilirkişilere baskı yapabileceği" ve "adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı" iddialarıyla tutuklama hükmü kurdu.

SEMBOL İSİMLERDEN

Işık, daha önce de nöbet alanına "izinsiz girdiği" gerekçesiyle 1200 TL para cezasına çarptırılmıştı. 2019’dan bu yana süren direnişte kadınların ön saflarda yer aldığı Akbelen’de, bu tutuklama kararı yaşam savunucuları ve hukukçular tarafından "yıldırma politikası" ile bir “gözdağı” olarak değerlendirildi. Av. Ramazan Kaya, Işık’ın kaçma şüphesi olmadığını, sabıkasının temiz olduğunu, dosya veya karartılabilecek bir delilin de bulunmadığını belirterek tutuklama için yalnızca kuvvetli suç şüphesinin tutuklama için yeterli olmadığını söyledi. Kaya, “Biz hukukçular olarak bu kararın istisnai olması gerekirken, Türkiye’de artık kural haline geldiğini düşünüyoruz. Bu tutuklama, Akbelen direnişine yönelik bir gözdağı amacı taşıyor” dedi.

EVİ DE KAMULAŞTIRILMIŞ

Akbelen direnişçilerinin bir diğer avukatı Arif Cangı ise Işık’ın babasına ait evin ve bahçelerin de kamulaştırıldığını hatırlattı. Cangı, "Oturduğu evi, yaşam alanı elinden alınan bir insanın gösterdiği bu direnç son derece yerindedir ve Anayasal hak kapsamındadır" dedi.

Cangı, bugüne gelen süreci şu şekilde aktardı: “Milas ve Yatağan’daki zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesini öngören 7524 sayılı Torba Kanun, bölgede yeni bir krizin fitilini ateşledi. 260 milletvekilinin Anayasa Mahkemesine (AYM) taşıdığı düzenleme için yürütmeyi durdurma kararı beklenirken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle bölgede 5 binden fazla zeytin ağacı söküldü.

10 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla; İkizköy dâhil altı köydeki 679 parsel (tarım alanları, evler ve ahırlar) kömür madeni ruhsat sahasına dâhil edildi. 96 tane iptal davası açıldı. Dosyalar hala Başsavcılık aşamasında.”

BERGAMA’DAN AKBELEN’E

İkizköylü kadınların mücadelesini 1990’lı yıllardaki Bergama köylü hareketine benzeten Cangı, "Nejla Işık, kızı Esra, Aytaç, Melahat ve İlkay gibi isimler müthiş bir kararlılık sergiliyor. Kadınların sahip çıktığı yaşam alanlarında mücadele süreklilik kazanır. Bu direniş sadece İkizköy için değil; bu memleketteki herkesin mülkiyet güvenliği ve yaşam alanlarının korunması için bir örnektir" ifadelerini kullandı.

DİRENİŞ GÜNCESİ

İkizköy halkı, LİMAK’ın Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine linyit sağlayan maden sahasının genişletilmesine karşı Akbelen Ormanı’nı 2019’dan bu yana savunuyor. Kadınların öncülük ettiği direniş bir yaşam savaşına dönüştü. Direnişin fitili, 2019’da şirketin köylüye topraklarını satması için ihbarname göndermesiyle ateşlendi. Köylülür İkizköy Çevre Komitesi’ni kurdu, direnişi 2020’de Ankara’ya taşıdı. 2021’deki pandemi yasaklarını fırsat bilen ekiplerin ağaç kesim girişimi engellendi. Temmuz 2021’deki yangınlar sırasında gönüllülere "yangın bahanesiyle" ağaç kestirildi. 10 Ağustos 2021’de jandarma, özel mülk olan nöbet alanına müdahale ederek köylüleri yerlerde sürükledi. Mart 2022’de zeytinliklerin madene açılmasına dair yönetmelik değişikliği sonrası, iş makineleri zeytin ağaçlarını sökmeye başladı. Direnen köylüler darp edildi, gözaltına alındı, davalar açıldı. Haziran 2023’te mahkeme, yaşam savunucularına hapis ve para cezaları verdi. 24 Temmuz 2023’te jandarma ve TOMA’lar eşliğinde girilen ormanda geniş çaplı kesim yapıldı. TBMM’nin Akbelen gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı, iktidar oylarıyla reddedildi. Eylül 2023’te nöbet alanı jammerlarla izole edilerek boşaltıldı ve köylülere fahiş para cezaları kesildi. Ocak 2024’te SODEV, "İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü"nü, Akbelenliler aldı. Şubat 2025’te mahkeme dosyanın iadesine hükmetti.