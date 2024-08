Bergama’nın kalbi hikâyelerle atıyor

Bergama’nın taşları arasında, yüzyılların fısıltılarıyla bir araya geliyoruz. Sanatın en saf halini, tiyatronun büyülü dünyasını deneyimlemek için. Bu yıl beşinci kez kapılarını açan Bergama Tiyatro Festivali, tiyatroseverleri unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

Asklepion’un antik taşları arasında, BerKM’nin modern atmosferinde ve Odeon Pergamon’un gizemli köşelerinde, hikâyeler canlanıyor. Klasiklerin büyüsüyle yeni eserlerin heyecanı bir araya gelirken, tiyatronun evrensel diliyle bir araya geliyoruz.

Bu yıl ‘hikaye’ye odaklanıyor festival. Yaşadığımız dünyanın karmaşası içinde, hikâyeler bize bir sığınak, bir anlam sunuyor. Festivalde sahnelenecek her oyun, bir tohum gibi zihinlerimize ekilip büyüyerek yeni fikirler, yeni duygular filizlendirmek için… Bugün başlayan tiyatro yolculuğu 11 Ağustos’a kadar devam edecek.

BirGün’e konuşan festivalin direktörü Öner Eren Arıkan’a festivalin Bergama’da düzenlenmesinin önemini sorduk. Arıkan, “Bu festival, Bergama’ya özgü olarak tasarlanıyor. Bir nevi eskiden kişiye özel dikilen gömlekler, elbiseler gibi. Vücudun her kıvrımı nasıl o terzinin elinde başka bir iğne darbesine sebep oluyorsa, bizim için de programa dahil ettiğimiz her oyun, işlediğimiz her mesele, seyircimizi davet ettiğimiz her mekan bu özel buluşmanın Bergama ile olan ilgisinden besleniyor. Her yerde her zaman söylediğimiz o cümleyi burada da kullanmakta sorun olmaz herhalde: Bergama Tiyatro Festivali'ni özel kılan şey, Bergama’nın kendisi. Dolayısıyla, çok çeşitli zorlukları olsa da bu festival ruhunu Bergama’dan alıyor. O yüzden önemli” cevabını verdi.

Öner Eren ARIKAN

DERT ETTİĞİMİZ MESELELER VAR

Oyun seçimindeki hassasiyetlere değinen Arıkan, festivalin her yıl yaşanan olaylarla ve dünyanın içinde bulunduğu durumlarla etkilendiğini belirtti. Arıkan, “Biz bir tema festivali değiliz; her sene bir tema belirleyerek onun üzerine odaklanmıyoruz. Kendimize hedef olarak belirlediğimiz kimi meseleler var ve her sene bunların üzerine biraz biraz koymaya çalışıyoruz: yerelleşme, sektörleşme, erişilebilir olmak, gençler gibi” dedi. Geçen yıl yaşanan büyük deprem felaketi üzerine festivalin merkezine “neşe”yi koymaya çalıştıklarını belirten Arıkan, bu yıl ise hikâyelere odaklandıklarını söyledi. Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bergama’da her taşın altında aradığımız ve bize bir şeyler fısıldayan hikâyeler. Biraz da kendi hikâyemizi koymak istedik, 5. yılında bir kentle var olma derdine girmiş bir festivalin hikâyesini konuşalım diyerek. Bu yaklaşım festival seçkisini de etkiliyor elbette. Genelde sezonun ses getiren işlerinden en az bir iki iş olmasına dikkat ediyoruz programda, özellikle Asklepion’da tüm bölgeyi heyecanlandıracak isimler arıyoruz. Bölge üretimine ve tabii Bergama’da gerçekleşen üretime de her zaman alan açmak gibi bir hedefimiz var.”

Festival programında, ’Eski Köye Yeni Hayal’ oyunu 2023 Bergama Tiyatro Festivali sırasında Bergama’da kadınlarla gerçekleştirdikleri sohbetlerden ilham alarak tasarlandı. Arıkan, "Eski Köye Yeni Hayal" gibi projelerin bölgenin tarihine, mekanına, insanına ve hikayesine dokunarak özel bir sürecin zeminini oluşturduğunu belirtti. Arıkan bu projenin önemini şu ifadelerle anlattı: “Birbirini tanıyan tanımayan insanları, daha önce hiç geçmedikleri ya da onlarca kez bulundukları bir mekanda yeni hisler, yeni duygular ve yeni hikayelerle buluşmasına zemin oluşturuyor. Bu tür imkanlar, her şeyin ekonomiye endekslendiği bu zor günlerde çokça karşımıza çıkmıyor. O sebepten, özellikle Saya Kolektif'in bu anlamdaki müthiş özverisine ve çabasına sahip olduğumuz için de ayrıca şanslıyız.”

GERÇEK BİR TİYATRO BULUŞMASI

Bu yılki festivalde geçen yıllara oranla etkinlik yoğunluğunun azalacağını belirten Arıkan, “İçerik adetleri, festivalin yaratabildiği finansal kaynak oranında oluşuyor. Bu senenin özel koşullarında, sanırım geçtiğimiz yıldan en büyük farkımız bu” dedi. Ayrıca, bu yıl Kiosk ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemli bir yenilik olduğunu ifade etti. Kiosk'un, Ege bölgesinde faaliyet gösteren ekipleri ve yaratıcı endüstrilerde çalışan profesyonelleri bir araya getiren bir program olduğunu söyleyen Arıkan, "Seyircimiz hem bölgelerinde üreten yeni ekiplerle tanışma fırsatı yakalayacak, hem de bölge üreticileri yeni seyircilerle buluşacak. Ekipler birbirleriyle tanışacak, atölyeler, paneller ve forumlarla Kiosk, Bergama’yı gerçek anlamda bir tiyatro buluşmasına çevirecek” diye ekledi.

Arıkan, festivalin beşinci yılında hayaller ve gerçekler arasında beklenmedik farklar olduğunu belirtti. Arıkan, ”Biz, 5. yılında Bergama’yı nasıl uluslararası projelerin her yıl ses getiren ortaklıklarına sahne yaparız ya da komşu Epidarus Festivali ile bir ortaklık yapabilir miyiz? Bölgede daha fazla insanın tiyatro ile buluşması için yıl boyu var olacak projelere nasıl imza atabiliriz?" sorularına odaklandıklarını söyledi. Gelecek yıllar için en önemli hedeflerinin sürdürülebilir bir yapı kurmak olduğunu vurgulayan Arıkan, “Bu festivali bir iki oyunu bir araya getirme motivasyonunun çok daha ötesinde olan hedeflerimizi gerçeğe dönüştürecek yapıyı kurmayı başarmak" şeklinde konuştu.