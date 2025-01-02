Bergüzar ne demek? Bergüzar kelimesinin TDK Sözlük anlamı, kökeni ve kullanımı

Bergüzar kelimesi, Türkçede nadiren kullanılan ancak derin anlamlar taşıyan bir sözcüktür. Bergüzar kelimesinin anlamı, kökeni ve kullanımı üzerine detaylı bilgilere bakalım:

BERGÜZAR KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

TDK'ya göre bergüzar, "hatıra, armağan" anlamını taşır. Genellikle, bir kişiden geriye kalan anlamında ya da duygusal bir hatıra niteliğinde kullanılan bir sözcüktür.

Örnek: "Bu kolye, bana annemden kalan bir bergüzar."

BERGÜZAR KELİMESİNİN KÖKENİ

Bergüzar kelimesi, Osmanlıca'dan Türkçeye geçmiştir ve Farsça kökenlidir. Farsça'da "bar" (yük) ve "güzar" (geçiş, aktarım) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Birlikte anlamı, "geçmişten taşınan değerli bir hatıra" şeklindedir. Bergüzar kelimesinin kökeni nedir sorusunun cevabı bu şekilde açıklanabilir.

BERGÜZAR KELİMESİNİN KULLANIMI

Günümüzde bergüzar, genellikle edebi eserlerde, şiirlerde ve nostaljik bir ton taşıyan konuşmalarda yer bulur. Sözcük, bir hatırayı, geçmişe dair özel bir anıyı ya da manevi değeri yüksek bir armağanı ifade etmek için kullanılır.

İşte birkaç örnek:

"Bu saat, dedemden bana kalan en değerli bergüzar."

"Bize bıraktığı o güzel anılar, onun en büyük bergüzarı oldu."

BERGÜZAR GÜNLÜK HAYATTA NASIL KULLANILIR?

Duygusal bir armağanı veya değerli bir hatırayı ifade etmek için kullanılır.

BERGÜZAR KELİMESİ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bergüzar, "yadigâr" veya "hatıra" kelimeleriyle eş anlamlıdır.

BERGÜZAR İSMİ OLARAK KULLANILIR MI?

Evet, Bergüzar, kadın isimlerinde nostaljik bir etki bıraktığı için tercih edilebilir.

BERGÜZAR NEYİ İFADE EDER?

Geçmişten gelen ve manevi anlamı olan bir değeri ifade eder.

BERGÜZAR KELİMESİ İLE YAZILMIŞ ŞİİRLER VAR MI?

Edebiyat dünyasında bu kelime, duygusal yoğunluğu artıran bir tema olarak kullanılmıştır.

BERGÜZAR KELİMESİNİN MODERN KARŞILIĞI NEDİR?

Günümüzde "hatıra" veya "anı" kelimeleriyle aynı anlamda kullanılabilir.

BERGÜZAR KELİMESİNİN GÜNCEL HAYATTAKİ ÖNEMİ

Bergüzar, modern çağda unutulmaya yüz tutmuş kelimelerden biridir. Ancak özellikle nostalji ve duygusal bağların önem kazandığı edebi eserlerde ve konuşmalarda hâlâ kendine yer bulmaktadır. Bergüzar kelimesi nasıl kullanılır? diye düşünenler için, bu kelime, duygusal bağları ve geçmişin değerini ifade etmek için mükemmel bir seçenektir.

Bergüzar kelimesi, geçmişi ve manevi değerleri hatırlatan özel bir anlam taşır. Bergüzar ne demek? sorusunun cevabı, sadece bir hatıra veya armağan değil, aynı zamanda geçmişle kurulan bir bağdır. Günlük hayatta daha sık kullanılabilecek bu güzel kelimeyi, siz de konuşma ve yazılarınızda tercih edebilirsiniz.