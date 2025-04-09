Berhan Şimşek, 'CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi' iddiasını yalanladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayda adaylık için gerekli şartları sağlayamadığı için seçime giremeyen eski CHP Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, hakkında çıkan 'CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi' haberlerini yalanladı.

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığı iddiasını duyurdu.

Berhan Şimşek, bu iddiaları sosyal medya hesabından şu sözlerle yalanladı: "Kamuoyuna; Bazı televizyon kanallarında ve sosyal medyada benim de genel başkan adayı olduğum 21. olan üstü kurultay’la ilgili çıkan haberler asılsızdır. İptal için herhangi bir başvurum olmadı. Bu konuda asparagas haber yapan gazeteci kılıklı trollere itibar etmemenizi rica ederim. Saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini söylemişti.

Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını belirten Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini iddia etmişti.