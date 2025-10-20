Berhan Şimşek: Mutlak butlan olduğunda Kemal Bey ile hareket edeceğiz

CHP’den ihraç edilmesi için disipline sevk edilen eski İstanbul İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek, iktidar yanlısı yayınlarıyla bilinen CNN Türk'te yandaş gazeteci Ahmet Hakan'a konuk oldu. Şimşek, “Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Ekim’de yeniden CHP’nin başına mı geçecek?” sorusu da dahil olmak üzere pek çok soruya yanıt verdi.

Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Silivri'nin posta güvercinliğini yapıyor" dedi. Berhan Şimşek ayrıca "Mutlak butlan olduğunda Kemal Bey ile beraber hareket edeceğiz" ifadesini kullandı.

Şimşek'in tartışma yaratan ve sosyal medyada tepki çeken ifadeleri şöyle:

"68/B bendine göre ihraç talebi tebligatı geldi bana bundan 15 gün önce. 21. olağanüstü kurultayda Özgür Özel'e karşı aday oldu. 92 imzayı buldum geldim ve beni aday yapmadılar 10 dakika geç kaldığım için. Yapılanların yanlış olduğunu anlatacaktım fakat 10 dakika geç kaldığımız için müsaade edilmedi. Gecikmemin nedeni Genel Başkan konuşuyordu ayıp olmasın diye bekledim. Asıl benim ihraç gerekçem dışarıda yaptığım konuşma oldu. 15-16 Eylül'de tüzüğün 68/B bendine göre ihraç talebinde bulunuluyor. Berhan Şimşek hiçbir yerde aday olamasın diye bu yapılıyor. Bu madde de başka partiyi övmek, kendi partisini karalamak ve küçük düşürmek olarak biliniyor. Bunların hiçbiri yok. Tamamen aday olmayayım diye bunlar yapılıyor. Ben aday olsaydım başıma gelecekler belliydi. "Dur sana ihraç talebi var" denecekti.

"ÖZGÜR ÖZEL POSTA GÜVERCİNLİĞİ YAPIYOR"

Sayın Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor. Burası artık holding. İmamoğlu Holding. CEO'su Özgür Özel. Posta güvercinliği, çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Silivri'ye giriyor, Ekrem Bey'in dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor. Ekrem Bey belirleyici.

"CHP'NİN DNA'SINI BOZDULAR"

İhsan Azizler'in, Ertan Yıldızlar'ın, Murat Gül İbrahimoğulları'nın, bunların ablukası altında parti. Bu partinin DNA'sını bozdular. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle ilişkiler olmazdı. Ben İstanbul İl Başkanlığı yapmışım, bir tek imar tadili yaptırmamışım ben. Ve bütün bu suçları getiriyorlar, nasıl bana yıkıyorlarsa Sayın Kılıçdaroğlu'na yıkıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu için ne diyorlar? Savcı telefon açmış Sayın Kılıçdaroğlu'na, demiş ki gelin ifade verin ve deyin ki ben hiçbir şey görmedim, etmedim, biz bu davayı iptal edelim. Bunu yazan gazeteci hukuku da bilmiyor. Çünkü bu Şahibeli kurultayla ilgili 46 ifade var, 96 şüpheli var. Savcı almış, soruşturmayı yapmış, Kemal Bey gelecek, diyecek ki böyle. Sonra Kemal Bey'e, ki bugün bu partinin içerisinde bulunan Ekrem Bey de, Özgür Bey de vs. ne sayarsan, hepsi siyasi kariyerlerini Kemal Bey'e borçlar.

"MERAL HANIM VE İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİRDİ"

Siz yüzlerce saat program yaptınız Cumhurbaşkanlığı için. Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı'nı kayıp etmedi. Kayıp ettirdiler. Meral Hanım ve İmamoğlu kaybettirdi. İmamoğlu'nun mitinglere gitmesi önemli değil. Ben de giderdim. Kendine taban oluşturmak için siyaset yapıyor.

"CHP İÇİN İDDİALAR ÇOK VAHİM"

Bu şekliyle bu iş idare edilebilmesi mümkün değil. Türkiye'de CHP başta bugün yaşananların yüzde 10'u doğru olsa utanırım ben. Ar ederim ben. Yüzde 5'i doğru olsa? Yerin dibine girerim ben. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır mı?

"MUTLAK BUTLAN OLDUĞUNDA BEN GEREKENİ YAPACAĞIM"

Ben Parti Meclisi üyesiyim. Mutlak Butlan olduğunda Kemal Bey ile beraber hareket edeceğiz. Kemal Bey haksızlığa uğramıştır. Buradaki sıkıntı şu papatya falı bakılıyor, olacak olmayacak şeklinde. 24'ünde de net karar verilmeli. CHP de enerjisini kaybetti."