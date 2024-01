Berk Kır’ın ilk kişisel sergisi 5 Ocak’ta açılıyor

Berk Kır’ın ilk kişisel sergisi “Dışarıda Yakınlık”, Nazlı Pektaş küratörlüğünde, 5-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Merdiven Art Space’de izleyiciyle buluşuyor.

Sanatçının Türkiye’de gerçekleşen ilk kişisel sergisi, fotoğrafın cismaniliğiyle temellenen ontolojik bir tartışma alanını gündemine alıyor.

Sergi, adını Fransız düşünür Jacques Lacan'ın bir tür “dışarıda yakınlık” anlamına gelen “extimacy” kavramından alarak, kişisel sınırların dışında bulunan ve bir şekilde içsel dünyamıza ait olan şeyleri vurguluyor.

Serginin 5 Ocak Cuma günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

BERK KIR HAKKINDA

Berk Kır, (d. 1997, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Lisans eğitimine paralel olarak Milliyet Gazetesi Kültür ve Sanat Departmanı, Rahmi Koç Müzesi Koleksiyon Yönetimi Bölümü, Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı, Konya Kubadabad Saray Kazısı, Ayasofya Müzesi, Genç Sanat Dergisi ve Müze Kart’ın iş geliştirme ekiplerinde yer aldı.

Zero1: The Art and Technology Network tarafından geliştirilen American Arts Incubator programına seçildi. Mezuniyetinin ardından İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın gerçekleştirdiği 16. İstanbul Bienali’nde çalıştı. 2021 yılı İsveç Araştırma Enstitüsü (SRII) katılımcısı olarak Türkiye ve Doğu Akdeniz’de çoğulculuk, tarihsel travma ve insan hakları üzerine göç ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkında İstanbul’un kent anıtlarına odaklanan proje geliştirdi. Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Programında yüksek lisans eğitimine devam eden Kır, kent tarihi, fotoğraf & gündelik hayat ilişkisi ve kültür rotaları hakkında araştırmaktadır.

2021 itibariyle Amsterdam Merkezli GUP Magazine tarafından “Avrupa’nın Yükselen 150 Fotoğraf Yeteneği” arasında gösterilmektedir. 2022 yılında Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) üyesi Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından “Yılın Genç Yeteneği” ödülüne layık görüldü. Kır, 2022 yılı Ankara Queer Sanat Programı katılımcılarındandır.