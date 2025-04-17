Berkay Gezgin: Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağım

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve ardından tahliye edilen CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin, Cem Küçük'e tepki gösterdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, TGRT'de katıldığı programda Gezgin'i hedef alarak, "Berkay'ın hesabına MASAK raporlarında İBB'den 1 milyona yakın her ay peyderpey orada görülüyor. 'Her şey çok güzel olacak' diyen çocuğa İBB iştiraklerinden para aktarılıyor" iddiasında bulundu.

Cem Küçük'ün iddiasına tepki gösteren Berkay Gezgin, "Cem Küçük’ün kamuoyunu yanıltmaya ve şahsıma yönelik gerçek dışı ve iftira içeren beyanları nedeniyle, kendisi hakkında gerekli yasal süreç başlatılmış olup suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm" açıklamasını yaptı.