Berkay Gezgin, CHP PM sonrası konuştu: "Parti içi bütünlük sağlandı. Daha sağlam adımlar atılacak"

Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylık çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak" demesiyle hatırlanan Berkay Gezgin, CHP'nin geçen hafta yapılan Olağanüstü Kurultayında seçildiği PM'de ilk toplantısına katıldı.

PM'nin ardından değerlendirmelerde bulunan Gezgin, şunları söyledi:

"Bugün MYK'mız belirlendi. Sadece iki değişiklik oldu zaten. Şu anda genel olarak tüm PM ve MYK için söyleyebileceğim en güzel şey kurultayın ardından birliğin sağlanması. Ve bu partimiz adına gerçekten önemli bir hamleydi. Parti içi bütünlük sağlandı şu anda ve çok daha sağlam adımlar atılacak. Kendi yorumumu söylemem gerekirse PM'de olduğum için mutluyum tabii ki. Doğal olarak ilk defa PM toplantısına girdim. Yaklaşık dört beş saatlik bir toplantıydı. Çok daha güzel gelişmelere vesile olacağını düşünüyorum ileride partimiz ve ülkemiz adına.

Hem Ekrem Başkanımızın içeride rahat olabilmesi açısından hem de PM'deki herkesin onu ziyaret edebilmesi açısından bir saat sınırlaması getirilmesi konuşuldu. Bunun dışında gereken açıklamaları grup sözcümüz yapar."

Gezgin, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu gelcek günlerde Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceğini de söyledi.